Amigo de Emiliano Sala aponta o dedo ao empresário: «Obrigaram-no a entrar naquele avião»

Maximiliano Duarte está revoltado com o que aconteceu a Emiliano Sala e não esconde a sua angústia. Em declarações a uma televisão argentina, o amigo do avançado argentino aponta o dedo ao empresário do jogador."Há uma grande verdade em tudo isto, há um culpado. Porque o Emiliano nunca quis entrar naquele avião. As obrigações que tinha como jogador profissional fizeram-no aceitar as coisas", começou por explicar Maximiliano."Obrigaram o Emi a entrar naquele avião", garantiu o amigo, que aconselhou o futebolista a não voar. "Disse-lhe para não ir, também fui jogador. Aconselhei-o a descansar um pouco, a acordar cedo no dia seguinte, tomar o pequeno-almoço e chegar a Cardiff bem descansado. Viajar de noite naquelas condições foi uma coisa totalmente obrigada."O alvo das críticas do amigo do futebolista argentino é o empresário Willie McKay, que organizou a viagem de Nantes para Cardiff, tendo inclusivamente arranjado o avião.Recorde-se que Emiliano Sala transferiu-se do Nantes para o Cardiff no mercado de inverno. O jogador tinha ido a França despedir-se dos companheiros e ia para o País de Gales apresentar-se na sua nova equipa a bordo de uma avioneta, que desapareceu sobre o canal da Mancha no último dia 21 de janeiro.As buscas das autoridades britânicas foram interrompidas poucos dias depois e a família, inconformada,para as retomar. Oe na última segunda-feira foram captadas imagens do fundo do mar,. Não se sabe ainda se do piloto ou do jogador.