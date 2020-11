O 'caos familiar' de Maradona: «Até depois da sua morte, continuam a arrancar os cabelos uns aos outros»

Stefano Ceci, amigo e empresário de Maradona, contou esta sexta-feira à 'Radio Kiss Kiss' que o antigo craque não tinha vontade de viver. "Ele deixou-se morrer."





E prosseguiu: "Vão fazer uma investigação aos contornos da sua morte e apontam o dedo ao que podia ter sido feito, mas esse é um conceito que devia ser estendido a toda a sua vida. O Diego estava sempre só."Stefano Ceci traça o perfil de uma pessoa infeliz. "O Diego deixou de ser o Diego aos 17 anos. Ele era difícil de lidar enquanto pessoa porque era frágil, cheio de inseguranças, humilde mas boa pessoa. Tenho 20 anos de boas memórias."Mas, segundo conta, recentemente as coisas complicaram-se. "Ele deixou-se ir, física e mentalmente. Acho que estava cansado e deixou-se morrer, ele não queria viver. O caos familiar que o rodeava fez com que ele nunca tivesse paz. Até agora, depois da sua morte, eles continuam a arrancar os cabelos uns aos outros... Pelo menos agora pode estar com aqueles que ama, com o pai e com a mãe. Agora, o Diego está em paz."