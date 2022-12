Ana Dias renova com o Zenit por mais uma temporada

Ana Dias vai continuar a vestir as cores do Zenit. A avançada, de 25 anos, renovou contrato com o emblema russo por mais uma temporada e avança assim para o terceiro ano no atual campeão da principal liga da Rússia.Na última temporada, a ponta-de-lança, que passou por clubes como o Cadima, o A-dos-Francos, o Condeixa e o Amora antes de rumar à Rússia, foi uma das principais figuras da equipa, ao apontar 12 golos em 22 partidas.Recorde-se que em 2021, Ana Dias já foi convocada pelo selecionador nacional Francisco Neto, tendo disputado sete minutos no duelo com a Rússia, referente ao play-off de qualificação para o Europeu Feminino de 2022. No entanto, nas últimas convocatórias a avançada tem ficado fora das eleitas.