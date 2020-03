Ander Herrera recusa regresso a Bilbau: «Fui feliz mas sou do Saragoça»

O antigo jogador de Athletic Bilbau e do Manchester United, que atualmente joga pelo PSG, Ander Herrera revelou que o regresso aos bascos não faz parte dos seus planos. No entanto, admite o regresso a Espanha para encerrar a carreira ao serviço Saragoça, equipa onde deu os seus primeiros passos.





"Fui muito feliz em Bilbau, mas sou de Saragoça, algo que nunca escondi. Minha esperança é aproveitar Paris, ganhar títulos com o PSG e um dia poder voltar para casa, que é Zaragoza. Tive muita sorte em poder jogar pelo Athletic e apreciar a sua filosofia, mas minha esperança é regressar ao Saragoça. Sou do clube desde pequeno, sou sócio e continuarei a ser o resto da minha vida", revelou o médio do Paris Saint-Germain.O médio de 30 anos acrescentou que "isso não significa que sempre que uso a camisola do Athletic Bilbau, Manchester United ou PSG, não tentei representá-las e defendê-las como se eu fosse a minha equipa, mas sou do Saragoça".Afastando assim alguns rumores que davam como possibilidade o regresso de Ander Herrera a Bilbau. Relembrando que o Athletic está na final da Taça do Rei frente ao Real Sociedad, prova que está adiada devido à pandemia do COVID-19.