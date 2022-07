André Claro segue para Marrocos

André Claro, avançado que jogou pelo Ac. Viseu na época passada, vai jogar em Marrocos. O jogador, que em 2021/22 fez um golo e duas assistências em 28 jogos pelos viriatos, assinou um contrato válido por três temporadas com o recém-promovido ao primeiro escalão, Union Touarga.Aos 31 anos, e após representar nove clubes em 12 épocas, André Claro, natural de Vila Nova de Gaia, vai jogar pela primeira vez no estrangeiro.Formado no FC Porto, o avançado conta com passagens pelo Famalicão, Arouca, V. Setúbal, Estoril, Boavista, Académica, Leixões, Vilafranquense e Ac. Viseu.Autor: Tomás Guimarães