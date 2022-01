André Martins assinou por ano e meio com o Hapoel Beer Sheva

André Martins assinou por época e meia com o Hapoel Beer Sheva, de Israel. O médio, de 31 anos, que fez grande parte da formação no Sporting, tendo chegado a jogar pela equipa principal, estava desde 2018 na Polónia, ao serviço do Légia Varsóvia.



O número de portugueses no Hapoel Beer Sheva sobe, assim, para três, com André Martins a juntar-se ao já histórico Miguel Vítor, que leva seis épocas no clube israelita, e a Hélder Lopes.



"Estou muito feliz por assinar com o Hapoel Beer Sheva. Ouvi coisas boas sobre o clube, sobre as suas conquistas nos últimos anos e, claro, os incríveis adeptos. Espero que juntos continuemos a fazer grandes coisas e estou ansiosos para entrar em campo e conhecer melhor os adeptos", afirmou André Martins à comunicação do clube israelita.



O diretor geral, Guy Primor, aplaudiu a chegada do médio ao Hapoel Beer Sheva: "O André traz qualidade e experiência à equipa".