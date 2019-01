André Silva num pódio onde poucos querem estar...

A viver uma temporada de grande nível no Sevilha, André Silva ainda recolhe os frutos daquilo que fez na época passada ao serviço do AC Milan. Neste caso, no aspeto negativo, já que esta quarta-feira foi escolhido para integrar o pódio do Bidão de Ouro 2018, o prémio atribuído pela 'Fantagazzetta' e o 'Guerin Sportivo' aos piores jogadores do ano na Serie A.Numa lista onde poucos jogadores querem estar, e que no ano passado foi liderada pelo nosso bem conhecido Gabriel Barbosa, o avançado luso de 23 anos recolheu 13,3% dos votos, ficando apenas atrás de Nikola Kalinic (49,1%) e Patrik Schick (19,3%).André Silva, recorde-se, está agora ao serviço do Sevilha, tendo até ao momento nove golos marcados em 24 partidas, quando em 2017/18 assinou dez tiros certeiros em 40 encontros.