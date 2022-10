André Vieira vai jogar na Grécia. O médio português era um futebolista livre de contrato depois de ter findado o vínculo com o Sai Gon em agosto, aquela que foi a primeira experiência do médio português fora do país-natal.O jogador, de 30 anos, foi oficializado no Irodotos, do segundo escalão do futebol da Grécia depois de ter estado entre janeiro e agosto no Vietname. O campeonato helénico arrancará daqui a duas semanas.Vieira conta com vasto historial em terras lusas. O futebolista algarvio que começou no Faro e Benfica jogou ainda no Ferreiras, Moncarapachense, Farense, Louletano, Operário Lagoa e Varzim.