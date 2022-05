André Villas-Boas apontado à seleção de Marrocos

André Villas-Boas está a ser apontado como futuro treinador da seleção de Marrocos. Segundo a imprensa daquele país, o treinador português, de 44 anos, até já está em negociações com a federação marroquina para substituir Vahid Halilhodzic como selecionador.O treinador franco-bósnio perdeu a confiança dos responsáveis daquela federação, depois de ter criado atritos com alguns dos jogadores internacionais marroquinos, pelo que, paralelamente e segundo a mesma fonte, também ele está a negociar a desvinculação.Recorde-se que André Villas-Boas tinha o objetivo imediato de treinar uma seleção num Campeonato do Mundo e Marrocos vais discutir o Grupo F do Mundial do Qatar com Bélgica, Croácia e Canadá.Confirmando-se o acordo, o futebol português estará representado no Campeonato do Mundo por três selecionadores: Fernando Santos na Seleção Nacional, Paulo Bento na Coreia do Sul e André Villas-Boas por Marrocos.