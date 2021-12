André Villas-Boas recusou abordagem do Besiktas

O Besiktas comunicou esta quinta-feira que aceitou o pedido de demissão do treinador Sergen Yalcin. Os responsáveis do clube turco logo se colocaram no terreno para encontrar um sucessor e bateram à porta de André Villas-Boas, mas segundo apurouo treinador português recusou o avanço do Besiktas.André Villas-Boas, recorde-se, também não quis ouvir a abordagem que o Flamengo se preparava para lhe fazer, nos últimos dias de novembro. Antes disso, no verão, recusou a Lazio. O treinador português, de 44 anos, está sem equipa desde que deixou o Marselha, na última época, já depois de ter conduzido essa equipa gaulesa à fase de grupos da Liga dos Campeões depois de 10 anos de ausência. Villas-Boas quer, agora, orientar uma seleção e só um projeto aliciante de um clube de topo o fará desviar-se dessa rota.O Besiktas, de resto, não conquistou qualquer ponto no grupo do Sporting na Liga dos Campeões. No campeonato turco, ao fim de 15 jornadas, segue no 9.º posto, com menos 18 pontos do que o líder Trabzonspor.