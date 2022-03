Ucraniano Andriy Pyatov partilha relato sobre a guerra: «Sentimos que isto vai durar para sempre!»

"Sentimos que isto vai durar para sempre!". Andriy Pyatov é um dos mais reconhecidos jogadores ucranianos da atualidade. Cumpriu toda a carreira no Shakhtar Donetsk e é opção regular da seleção mas também ele sofre com a guerra no país-natal."Trata-se de uma guerra terrível, isto é o verdadeiro fascismo. Nem sei como explicar em palavras. Um homem decidiu atacar um país livre e pacífico. Como todos os ucranianos, espero que termine o mais rapidamente possível", referiu ao portal 'UA Football'.O guardião, de 37 anos, recordou o momento em que se deu conta que os ataques por parte da Rússia haviam começado."A 24 de fevereiro, acordei às 5 da manhã com o som de um caça. A minha esposa acordou minutos após o som da explosão. Ela não acreditou e ficou chocada. Eu fui logo ao telefone, li a notícia e vi que a guerra havia começado. Houve outra explosão e percebemos que tínhamos de agir: reunimos as crianças, descemos até o estacionamento para ir até algum lugar onde nos pudessemos abrigar", revelou Pyatov, garantindo que "o pior é que estão a morrer crianças". "É importante que mostremos ao mundo inteiro que isto é realmente um genocídio", vincou.