Anelka critica gestão que Messi e Ronaldo fizeram das carreiras: «Aos 32 anos fui para a China»

Nicolas Anelka, antigo internacional francês, considera que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi cometeram um erro ao quererem manter-se ao mais alto nível nesta fase das respetivas carreiras."As suas carreiras já terminaram e penso que ambos têm de estar muito contentes com aquilo que conseguiram nos últimos 15 anos. Estavam acima dos restantes e agora é normal que baixem o ritmo. Surpreendeu-me mais o Messi do que o Ronaldo, pensei que ele ia 'passear' em França e que o Ronaldo ia ter mais dificuldades em Inglaterra porque, para mim, a Premier League é o campeonato mais exigente do Mundo", explicou o antigo avançado, em declarações à RMC Sport."Deviam ter sido mais inteligentes, isto é o que acontece quando os jogadores querem jogar mais tempo. Não estão preparados. Deviam ter assumido um desafio menos complicado, porque é preciso tomar as decisões certas para terminar a carreira lá em cima. Há jogadores que não hesitam em acabar aos 32, 33 ou 34 anos para não serem criticados. Eu joguei até aos 36, mas aos 32 fui para a China", recordou Anelka, de 43 anos.