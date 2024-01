Angola e RD Congo empatam a zero em jogo de preparação para a CAN

A seleção angolana de futebol, sob comando do português Pedro Gonçalves, empatou este sábado diante da República Democrática do Congo (0-0), no Dubai, em jogo de preparação para a Taça das Nações Africanas (CAN).

Os angolanos, que demonstraram alguma solidez defensiva ao longo do tempo de jogo, continuam a demonstrar défices ofensivos, aliados à falta de golos, à semelhança dos últimos quatro jogos particular, em que marcaram apenas um tento.

As duas seleções tinham-se defrontado pela última vez em 17 de outubro de 2023 e também empataram a zero.

Angola volta a jogar em 10 de janeiro, diante da congénere de Bahrein, antes da estreia na CAN'2023, onde vai defrontar as seleções da Argélia, Mauritânia e Burkina-Faso, no Grupo D.

Os congoleses, que têm dois títulos da competição africana, (1968 e 1974) integram o Grupo F, com Marrocos, Tanzânia e Zâmbia.

Este ano, a competição vai decorrer na Costa do Marfim, com início em 13 de janeiro e final em 11 de fevereiro.