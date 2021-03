Angolanos do Petro Atlético somam primeiro ponto na Liga dos Campeões Africanos

Os angolanos do Petro Atlético conquistaram esta terça-feira o primeiro ponto no grupo C da Liga dos Campeões Africanos de futebol, ao empatarem sem golos na receção aos sul-africanos do Kaiser Chiefs, mas permanecem em último lugar.

No outro jogo do grupo, hoje disputado, entre a equipa da República da Guiné, o Horoya, e a equipa marroquina do Wydad, também se registou um empate sem golos.

O Grupo C é liderado pelo Wydad, com 10 pontos, seguido do Horoya, com cinco, os mesmos do Kaiser Chiefs, terceiro classificado, enquanto o Petro Atlético segue em último lugar, com um ponto, na sequência de três derrotas e um empate.