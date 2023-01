Ankaragücü de Pedrinho e Pêpê elimina Besiktas de Gedson Fernandes da Taça da Turquia

O Besiktas, equipa onde atua o médio português Gedson Fernandes, foi esta quarta-feira eliminado nos oitavos de final da Taça da Turquia após perder (1-1, 3-4 pen.) frente ao Ankaragücü, de Pedrinho (entrou aos 80') e Pêpê Rodrigues (suplente não utilizado), nos penáltis.

O atual 13.º classificado da Liga turca entrou melhor na partida e colocou-se em vantagem logo ao minuto 13, por Ali Sowe, que deixava o Ankaragücü na frente da eliminatória ao intervalo.

No recomeço do encontro, Senol Günes lançou Cenk Tosun e Nathan Redmond para os lugares de Emrecan Uzunhan e Georges-Kevin N'Koudou e o experiente avançado turco de 31 anos correspondeu com um golo (77'), que levaria as duas equipas para o prolongamento.

Antes, aos 60 minutos, espaço para um dos momentos do jogo, com o português Gedson Fernandes (saiu apenas aos 120'+1) a avisar a equipa de arbitragem que tinha apanhado no relvado uma... soqueira. O encontro foi interrompido por breves momentos até o objeto ser transportado para fora das quatro linhas.

A igualdade no final dos 120 minutos de jogo levou as duas equipas para os penáltis, onde o Ankaragücü foi mais eficaz, marcando todos os quatros remates que fez à baliza - Pedrinho foi um dos marcadores. Já o Besiktas acertou apenas três das cinco oportunidades que teve para marcar desde a marca dos 11 metros e disse adeus à competição.