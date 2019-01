Antalyaspor contrata avançado angolano Fredy ao Belenenses

O Antalyaspor contratou por uma época e meia o avançado internacional angolano Fredy, que alinhava no Belenenses, anunciou esta quinta-feira o oitavo classificado no campeonato turco no site oficial.O avançado, de 28 anos, manifestou-se satisfeito por poder "continuar a carreira na Turquia", onde tem como "objetivo ajudar o Antalyaspor", lembrando que passaram recentemente pelo clube alguns jogadores de referência do futebol mundial, como o camaronês Samuel Eto'o e o francês Samir Nasri.Fredy, que tem 20 internacionalizações e dois golos pela seleção de Angola, cumpria a segunda passagem pelo Belenenses, sétimo classificado da Liga NOS, clube no qual iniciou a carreira profissional, antes de representar também os angolanos do Recreativo do Libolo e os holandeses do Excelsior.O avançado angolano é o segundo futebolista recrutado na Liga NOS pelo Antalyaspor nos últimos dias, precisamente, na data de encerramento do período para a transferências de jogadores, depois do avançado brasileiro Amilton, emprestado pelo Desportivo das Aves.