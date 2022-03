Antero Henrique é o novo diretor desportivo da Liga do Qatar

Antero Henrique foi, esta terça-feira, nomeado diretor desportivo da Qatar Stars League, a primeira divisão de futebol do país."Como parte de um processo de desenvolvimento contínuo para aumentar os níveis das equipas e proporcionar competitividade, futebol de alta qualidade e entretenimento, assim como para atingir novos padrões de profissionalismo, o português Antero Henrique foi nomeado como diretor desportivo da Qatar Stars League", pode ler-se no site oficial da organização.Ainda de acordo com o comunicado, o português também irá "liderar a principal equipa de olheiros de forma a providenciar serviços e a ajudar os clubes a descobrir treinadores e jogadores profissionais estrangeiros". Ou seja, será responsável pelo scouting e terá uma palavra final nas contratações.Antero Henrique, que já desempenhou o cargo no FC Porto e no Paris SG, garantiu ser uma "honra" ter sido o eleito. "Esta organização é baseada numa visão clara, que foi o que me motivou desde as primeiras negociações. Acreditamos que podemos maximizar os ativos que já temos presentes, e trabalhar para elevar o nível do futebol e da marca".No PSG trabalhou com o Nasser Al-Khelaifi e num projeto fortemente apoiado pelo Qatar pelo que já havia conhecimento do que podia transmitir à QSL.