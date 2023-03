Antigo avançado do Sporting arrisca 16 anos de prisão por liderar organização criminosa

A agência noticiosa EFE avança, este sábado, que Koke, antigo avançado que representou o Sporting na temporada 2005/06, arrisca 16 anos de prisão por alegadamente liderar uma organização criminosa.Segundo a mesma fonte, o espanhol, atualmente com 39 anos, assumia as operações de um esquema de droga, dando instruções aos membros da mesma relativamente às quantidades e preços a que deviam ser adquiridas, assim como outras indicações relacionadas ao transporte das substâncias."Graças a escutas telefónicas pode detetar-se como Koke e outros membros da organização adquiriam diferentes tipos de drogas. Em 2021, pagou uma fiança de 15 mil euros e saiu da prisão em liberdade condicional, depois de ter estado detido por esta mesma razão ", pode ler-se em notícia divulgada pela agência em questão.Sergio Contreras ou Koke, como é conhecido, será ouvido esta segunda-feira em Málaga, numa sessão que contará com outros 17 indivídios, entre os quais o irmão do ex-jogador e a sua namorada.