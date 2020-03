Antigo guarda-redes do Barcelona infetado com coronavírus

Rustu Recber, que se destacou ao serviço de Fenerbahçe, Barcelona e Besiktas, está infetado com o novo coronavírus, informou este sábado a esposa do antigo guarda-redes turco através das redes sociais.





"Gostaria de dar melhores notícias, mas lamento dizer que o meu marido Rustu está hospitalizado com o diagnóstico de COVID-19. Ele estava bem mas repente desenvolveu sintomas muito rápidos e ainda estamos em um estado de choque. São tempos críticos e difíceis" , escreveu Isil Recber na sua conta no Instagram.A esposa de Rustu espera que as pessoas tenham consciência face à pandemia e respeito pela situação que a família está a viver, garantindo ainda que tanto ela como os filhos testaram negativo."O meu único pedido é que as pessoas sejam um pouco mais conscientes e respeitosas neste momento. O meu teste deu negativo, tal como o dos meus filhos. Estamos em casa e não temos permissão para vê-lo no hospital", acrescentou a esposa do antigo internacional turco, que terminou a carreira no Besiktas em 2012 e tem agora 46 anos.