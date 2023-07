Antigo internacional holandês condenado a sete anos de prisão por tráfico de droga

O antigo internacional holandês David Mendes da Silva, retirado dos relvados desde 2017, foi condenado esta sexta-feira por um tribunal de Roterdão a sete anos de prisão por tráfico de droga. O ex-jogador, que representou por sete ocasiões a seleção absoluta da Holanda, foi considerado culpado de importar dois carregamentos de cocaína (um de 74 e outro de 105 quilos) e ainda de ter sido co-autor da importação de um outro carregamento, com 1.300 quilos.Ainda de acordo com a acusação, o antigo jogador, agora com 40 anos, foi ainda considerado culpado de ter subornado um funcionário da empresa transportadora, oferecendo-lhe 50 mil euros para lhe dizer onde estaria o contentor com a droga, e, para mais, de ter também vendido alguma dessa mesma cocaína.Com raízes caboverdianas, o antigo médio defensivo foi detido há pouco menos de um ano, a 4 de agosto, precisamente no seu dia de aniversário. Enquanto jogador profissional, representou o Sparta Roterdão, Ajax, NAC Breda, AZ, Red Bull Salzburgo e Panathinaikos. Foi campeão holandês pelo AZ em 2008/09 e conquistou ainda Supertaça pelo mesmo clube em 2009.