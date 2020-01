Antigo internacional sérvio baleado em Atenas

Darko Kovacevic, ex-futebolista sérvio, foi baleado em Atenas, mas está fora de perigo. O antigo jogador levou um tiro no joelho. A bala saiu dentro de um carro à porta da sua casa, desconhecendo-se o número de pessoas que estavam dentro da viatura. Segundo a imprensa local, Kovacevic foi transportado de urgência para o hospital.





Os motivos do ataque ainda são desconhecidos. Por agora, sabe-se que o veículo foi abandonado e queimado e os autores do crime estão em fuga. As autoridades montaram um dispositivo para tentar localizar os suspeitos.Com 46 anos, Kovacevic já vive há bastante tempo na Grécia, país onde terminou a carreira ao serviço do Olympiacos, em 2009, e onde conquistou dois campeonatos. O sérvio teve duas passagens pela Real Sociedad, clube onde mais se notabilizou, mas também passou por outros clubes de referência como Estrela Vermelha, Juventus e Lazio. Na seleção, apontou dez golos em 59 partidas.