Antigo jogador do Ajax baleado na cabeça acabou por morrer no hospital

Jergé Hoefdraad, antigo jogador do Ajax, morreu esta terça-feira no hospital, não resistindo aos ferimentos causados pelo tiro na cabeça na noite de sábado, na sequência de uma discussão numa festa em Amesterdão, de acordo com o 'De Telegraaf'. O anúncio da morte do holandês, de 35 anos, foi feita pela polícia local em comunicado.





Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-speler Jergé Hoefdraad.



♥? RKC Waalwijk leeft mee met zijn familie, vrienden en naasten.



Jergé, rust zacht. pic.twitter.com/DUovMDIE8j — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) August 3, 2021

Refira-se que Hoefdraad chegou a ser dado como morto no domingo pela polícia de Amesterdão, mas a informação foi corrigida, no dia seguinte, pelo hospital onde o jogador se encontrava em estado crítico desde o fatídico incidente.Entretanto, o suspeito, um homem de 34 anos, foi identificado pelas autoridades e detido numa cidade belga nesta segunda-feira, segundo informações hoje avançadas pelo jornal holandês 'Voetbal'.Recorde-se que Jergé Hoefdraad completou a formação no Ajax e representou ainda RKC Waalwijk, Almere City, Telstar e Cambuur. O avançado iria agora atuar pelo ASC De Volewijckers, clube amador holandês com o qual tinha assinado contrato há umas semanas.











Zojuist is bevestigd dat voormalig Almere City FC speler Jergé Hoefdraad op 35-jarige leeftijd is overleden.



Namens de hele club wensen wij de familie en alle nabestaanden veel sterkte toe met dit enorme verlies?? — Almere City FC (@AlmereCityFC) August 3, 2021