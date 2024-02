Antigo jogador do Manchester United continua desempregado mas tem ofertas de... 26 clubes

Jesse Lingard, antigo jogador do Manchester United, continua desempregado depois de ter deixado o Nottingham Forest em julho e, segundo o 'Daily Mail', tem ofertas... de 26 clubes. De acordo com a mesma fonte, entre as equipas interessadas no médio inglês, de 31 anos, estão o FC Seoul, da Coreia do Sul, e a Lazio, da Serie A.Depois de deixar o Nottingham Forest, refira-se, Lingard chegou a treinar com o Al Ettifaq, de Steven Gerrard, e com o West Ham, que representou por empréstimo na segunda metade da temporada 2020/21. Deixou ambos os emblemas pouco depois.Em 2022/23, Lingard participou em 20 jogos do Nottingham Forest, nos quais contribuiu com dois golos e outras tantas assistências. Soma ainda 32 internacionalizações pela seleção inglesa, com seis golos marcados.