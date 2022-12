Jupp Heynckes sobrevive a operação ao coração: «Foi o pior momento da minha vida»

Jupp Heynckes foi operado de urgência ao coração em novembro último, como o próprio revelou agora, e a situação complicou-se ao ponto de o antigo técnico do Benfica ter tido as artérias completamente obstruídas.

"Foi o pior momento da minha vida. Não conseguia dormir, o tempo não passava. Foi um martírio", contou o ex-treinador de Bayern Munique e Real Madrid, entre outros, citado pela revista 'Kicker'.



O técnico alemão, de 77 anos, esteve internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Universitário de Düsseldorf durante duas semanas. "Não esperava uma operação tão séria", frisou Heynckes, que até brincou com a final do Mundial'2022, ganha pela Argentina: "A final do Mundial foi o teste de resistência."