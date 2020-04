Antonio Cassano elogia "humildade" de Beckham mas atira: «Eu era mais bonito»

Antonio Cassano, que jogou no Real Madrid de 2005 a 2007, cultivou uma boa relação com David Beckham e, hoje em dia, só tem elogios para a antiga estrela inglesa. O italiano, agora com 37 anos, entende que se trata de uma "ótima pessoa" que nunca se deixou afetar por todo o mediatismo à sua volta.





"Ele era como uma estrela do rock, conhecida em todo o mundo, mas manteve a humildade. Era também um grande jogador, mas acima de tudo uma ótima pessoa", afirmou Cassano, num diálogo com com o jornalista Pierluigi Pardo, acrescentando num tom descontraído: "Mas eu era mais bonito...".O ex-internacional transalpino falou de Van Nistelrooy, com quem coincidiu em 2006/07, como um dos melhores avançados da época, mas considerou Ronaldo Fenómeno um jogador à parte."Van Nistelrooy era realmente dos melhores, mas a verdade é que Ronaldo era algo de outro mundo", considerou Cassano, que em Madrid fez 4 golos em 29 jogos.