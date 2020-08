Antonio Conte burlado em 30 milhões de euros

A sorte parece não querer nada com Antonio Conte e não apenas plano desportivo. Depois de na sexta-feira ter perdido a final da Liga Europa com o Inter e de estar iminente a sua saída do clube de Milão, este domingo o jornal 'La Veritá' revela que o treinador italiano foi burlado em 30 milhões de euros por causa de um investimento realizado quando ainda estava em Inglaterra a orientar o Chelsea.





De acordo com aquele jornal, Conte foi persuadido por Massimo Bochicchio, um investidor italiano que residia em Londres, a investir 30 milhões de euros com a 'promessa' de que receberia o dobro do valor até 30 de junho deste ano. Mas após essa data o retorno não chegou e Conte recorreu aos tribunais, só que a justiça inglesa concluiu que o treinador de 51 anos foi enganado com... documentos falsos.Massimo Bochicchio terá apresentado papéis que o ligavam ao banco HSBC, onde trabalhara, mas à data do investimento já não estava vinculado à entidade bancária. O 'La Veritá' escreve ainda que Conte não foi a única vítima de Bochicchio, que já viu serem-lhe apreendidos bens no valor de 64 milhões de euros em Miami, Londres e Itália,.Recorde-se que nas duas épocas ao serviço do Chelsea, Conte conquistou a Premier League e a Taça de Inglaterra, mas perante este rombo financeiro o técnico deverá querer esquecer a experiência em terras de Sua Majestade...