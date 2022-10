Antonio Conte e o duelo com o Sporting: «Temos uma boa oportunidade de alcançar os 'oitavos'»

O Sporting irá enfrentar esta quarta-feira na Liga dos Campeões uma formação do Tottenham que, apesar de chegar ao duelo após duas derrotas seguidas na Premier League, olha para a prova milionária de outra forma, tal como sublinha Antonio Conte. Na conferência de imprensa de antevisão à receção aos leões, o treinador de 53 anos preferiu colocar o foco na sua equipa, ao invés de abordar ao pormenor o emblema leonino, destacando a importância de uma vitória em Londres."Amanhã [quarta-feira], temos uma boa oportunidade de alcançá-lo [o apuramento para os oitavos de final]. Queremos terminar da melhor forma possível antes da pausa para a realização do Campeonato do Mundo. Essa qualificação é importante para todos. Estamos numa grande, grande competição. É a mais importante prova europeia e por essa razão todos têm um grande desejo e vontade de seguir para a próxima fase, especialmente porque queremos demonstrar que merecemos", confessou.Além disso, o experiente técnico italiano analisou a forma como o Tottenham deve encarar o encontro frente ao Sporting. "Se me perguntarem, a minha ideia é sempre marcar mais um golo do que o adversário, porque isso é vital para ganhar e assim evitarmos discutir a qualificação no último encontro do grupo frente ao Marselha", assegurou Conte, que lidera o Tottenham, atualmente 1º classificado do grupo D, com 7 pontos, mais um do que Sporting (3º) e Marselha (2º).Tal como sucede com o Sporting, o Tottenham conta igualmente com algumas ausências devido a lesão e Conte acabou por confirmar esta terça-feira pelo menos a indisponibilidade de dois jogadores para a partida frente ao Sporting. "O Richarlison e o Kulusevski estão fora de jogo, a recuperar de lesões, mas ainda não disponíveis", garantiu, ao passo que o central Cristian Romero e o médio Hojbjerg ainda são dúvidas para o desafio com a formação orientada por Amorim."Amanhã vamos ver o que acontece com eles. Ainda há uma possibilidade de recuperarem. Vamos tentar tudo para que isso aconteça, porque é um jogo importante para nós. Mas também temos muitos jogos para disputar em novembro. Amanhã [Quarta-feira] de manhã vamos ver e iremos tomar uma decisão", concluiu.