António Oliveira despede-se de Lucho: «Que honra, comandante»

António Oliveira, treinador do Athletico Paranaense, aproveitou uma publicação no seu Facebook para se despedir de Lucho González, jogador que abandonou os relvados depois da partida de frente ao Aucas, em que a equipa do técnico português venceu por 4-0.





O argentino colocou um ponto final na carreira, aos 40 anos, num clube que representava desde 2016. O ex-jogador do FC Porto - clube no qual alinhou entre 2005/06 e 2008/09 e, depois, entre 2011/12 a 2013/14, conquistando seis títulos lusos - entrou de início no jogo como Aucas, como capitão, e saiu aos cinco minutos, substituído por Christian."Que honra, Comandante, ter sido o teu Último Treinador. Talento, Ídolo, Profissional Íntegro, das melhores Pessoas que já conheci, de uma Condição humana Incrível. Campeão na Humildade que Nasceu para Triunfar.Comandante espero por ti no "Nosso" gabinete.Um por Todos e Todos Pelo Lucho. Orgulho nesta Equipa. A caminho...Parabéns"