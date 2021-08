António Oliveira: «Não trocaria nenhum jogador meu por outro de uma equipa brasileira»

O Athletico Paranaense, treinado por António Oliveira, operou uma reviravolta notável e derrotou a LDU Quito, do Equador, por 4-2, na 2.ª mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana, seguindo agora para as 'meias' onde vai enfrentar os uruguaios do Peñarol.





No final do encontro emocionante e cheio de golos, o treinador luso destacou que não teve dúvidas de que a equipa ia seguir em frente, rumo àquele que diz ser o objetivo: chegar à final da prova."Nunca tive dúvidas. O objetivo é, desde o início, chegar à final. Estou muito orgulhoso da equipa. Quero que eles vivam e vibrem intensamente com o apuramento", frisou na conferência de imprensa, acrescentando ainda que não sentiu a equipa ansiosa em campo, apesar da necessidade que tinha de marcar para seguir em frente.O clube brasileiro não vencia há cinco jogos e a desvantagem na eliminatória podia trazer alguma pressão adicional à equipa. Algo que António Oliveira desvalorizou, para voltar a elogiar os seus pupilos."Somos um grupo fantástico. Já disse mais do que uma vez: não trocaria nenhum jogador meu por outro de uma equipa do Brasil. Estou muito feliz com os meus jogadores", enalteceu.Refira-se que o Athletico Paranaense defronta agora o Corinthians no domingo, em jogo da 17.ª jornada do Brasileirão.