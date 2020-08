Antuérpia conquista Taça da Bélgica após vencer Club Brugge

O Antuérpia, dos portugueses Aurélio Buta e Ivo Rodrigues, venceu este sábado o Club Brugge na final da Taça da Bélgica em futebol, disputada no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, com um golo solitário do israelita Lior Refaelov.

Buta foi titular do lado dos vencedores, enquanto Ivo Rodrigues foi lançado no encontro em cima dos 90 minutos, e ambos levantaram o troféu no final do encontro graças ao único golo do encontro, apontado aos 25 minutos.

Refaelov fez o desvio decisivo após uma arrancada pelo flanco direito do ataque do Antuérpia do defesa norueguês Simen Jukleroed, que fez a assistência.

O jogo deveria ter acontecido em 22 de março, mas foi suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, que parou quase todas as competições desportivas mundiais, e, em 15 de maio, levou a Bélgica a cancelar a Liga, também suspensa.