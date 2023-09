Antuérpia empata 0-0 com dois penáltis falhados

O Antuérpia, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, empatou este sábado 0-0 na receção ao RWD Molenbeek, para a oitava jornada da Liga belga, numa partida em que desperdiçou duas grandes penalidades.

O avançado neerlandês Vincent Janssen foi o jogador em destaque na equipa do Antuérpia, mas pela negativa, ao falhar a concretização de dois penáltis, aos 63 e 75 minutos, defendidos pelo guarda-redes Théo Pierre.

O Antuérpia segue na quinta posição do campeonato belga, com 12 pontos, a dois e com mais um jogo do que o líder Gent, enquanto o RWD Molenbeek é oitavo classificado, com 11.

No Grupo H da Liga dos Campeões, o Antuérpia ocupa o quarto e último lugar, após a derrota na primeira jornada por 5-0 com o FC Barcelona, que lidera de parceria com o FC Porto, que venceu o Shakhtar Donetsk, por 3-1.