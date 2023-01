Apontado à seleção da Bélgica: André Villas-Boas não considera abraçar projeto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa belga apontou André Villas-Boas à sucessão de Roberto Martínez na seleção daquele país, mas segundo apurouo treinador português, de 45 anos, não considera, de momento, abraçar qualquer projeto.Assim sendo, apesar de estar sem treinar desde que deixou o Marselha, em 2020/21, não será Villas-Boas a suceder ao atual selecionador nacional na equipa dos diabos vermelhos.Portista de coração, o treinador nunca escondeu o desejo de vir a ser presidente do FC Porto e, recentemente, ainda antes do Mundial do Qatar, também não considerou a hipótese de treinar a seleção de Marrocos.