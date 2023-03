Apostador fez 25 mil euros com aposta de... 34 cêntimos: múltipla salva por golo aos 90'+6

What a return for that man @Ryan_edmondson9 with a stunning winner.



Assisted by @owenmoxonn - 13 for the season!



Come oooonnnn #cufc pic.twitter.com/VWIUXoFxch — Carlisle United FC (@officialcufc) March 12, 2023

-Bristol City

-Birmingham

-Barrow/Sutton DRAW

-Doncaster

-Carlisle

-Middlesbrough

-Exeter

-Crawley

-Gillingham

-Newport/Bradford DRAW

-MK Dons

-Bristol Rovers

-Derby



One William Hill punter won a huge £22,380.08 from a £0.30p 13-fold accumulator at the weekend!



March 13, 2023

Todos os fãs de futebol gostam um pouco de emoção, especialmente quando implica golos tardios e indefinição até final. Mas no mundo do desporto atual há outras razões para gostar deste tipo de momentos, em especial os apostadores que beneficiam de certos golpes de sorte. Como o caso de um apostador inglês, que conseguiu este fim de semana ganhar mais de 25 mil euros com uma aposta de... 34 cêntimos.O tal golpe de sorte, como se não bastasse ter acertado 13 resultados, foi mesmo o jogo entre Swindon Town e Carlisle, da League Two, no qual viu a previsão ser concretizada aos... 90'+6. O novo herói deste apostador, que deixou a sua previsão certeira na casa William Hill, foi o avançado inglês Ryan Edmondson, ao marcar o tal golo salvador nos descontos para dar uma vitória ao Carlisle por 2-1. O mais incrível de tudo é que o avançado, de 21 anos, não jogava desde dezembro do ano passado, depois de ter sofrido uma lesão que o afastou dos relvados.Além deste resultado in extremis, o apostador acertou outros 12 encontros do Championship, League One e League Two, apontando a sete vitórias caseiras, quatro das equipas visitantes e dois empates. Quatro resultados foram vitórias pela margem mínima, tendo três tido reviravoltas. No final, depois de muito provavelmente ter ficado sem unhas... este apostador sortudo ficou 25 mil euros mais rico.-Blackpool, 2-0 – odd de 1.85-Rotherham, 2-0 – 2.05Barrow-Sutton, 0-0 – 3.00-AFC Wimbledon, 2-1 – 2.40Swindon-, 1-2 (golo da vitória aos 90'+6) – 2.45Swansea-, 1-3 (com reviravolta) – 2.20-Lincoln, 2-1 (com reviravolta) – 2.15-Harrogate, 3-1 – 2.60-Tranmere, 2-0 – 2.50Newport-Bradford, 1-1 – 3.10-Cambridge United, 1-0 – 2.25Forest Green-, 1-3 (com reviravolta) – 2.60Oxford United-, 2-3 – 2.00