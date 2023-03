Apostador português ganhou quase 58 mil euros com aposta de... 5 euros

Na segunda-feira mostrámos aqui uma aposta feita por um inglês, que ganhou 25 mil euros com um simples investimento de 34 cêntimos , e agora deixamos igualmente uma aposta feita por um português na casa de apostas Betano. O investimento foi mais alto, mas o lucro... também. Ao todo, o ganho foi de 57.971 euros, isto depois de ter apostado 5 euros numa múltipla com onze jogos (a aposta foi feita sempre nos vencedores das partidas).Desses onze encontros, cinco deles acabaram com vitórias pela margem mínima, sendo que um deles, o Mechelen-Sint-Truiden teve o golo decisivo apenas aos 84'. Já outros três contaram com reviravoltas.