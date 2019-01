Árabes dizem que Rui Vitória está muito perto do Al Nassr

O interesse do Al Nassr em Rui Vitória não é novo mas, naturalmente, intensificou-se nas últimas horas face à saída do técnico do Benfica. De tal forma que o site Akhbaar24 avança esta sexta-feira que o treinador está muito perto de assinar por aquele clube saudita.A oferta em cima da mesa ronda os seis milhões de euros por temporada, naquela que seria a primeira aventura internacional do treinador ribatejano, de 48 anos.O Al Nassr, orientado de forma interina pelo português Hélder Cristóvão após o despedimento do uruguaio Daniel Carreño, está atualmente no segundo lugar do campeonato saudita com 32 pontos, a quatro do líder Al Hilal, que curiosamente é treinado por Jorge Jesus, um dos nomes na equação para suceder a Vitória na Luz.