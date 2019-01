Arábia Saudita: Al Hilal de Jorge Jesus goleia e reforça liderança

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu este domingo por 5-1 em casa do Al Feiha, em jogo da 17.ª jornada da Liga saudita, que lidera agora com seis pontos de vantagem.Um bis do espanhol Jonatan Soriano, aos 27 e 43 minutos, seguido de outro, do brasileiro Carlos Eduardo (55 e 57), construíram uma vitória confortável, antes do tento de honra da equipa da casa, por Al Qarni (82). O venezuelano Gelmin Rivas (90+3) fechou o resultado.A formação de Jorge Jesus segue líder, com 40 pontos, mais seis que o Al Nassr, de Rui Vitória, que na segunda-feira recebe o Ohod Medina, de Paulo Alves, à procura de voltar a aproximar-se da frente.