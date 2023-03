Arábia Saudita: Al Hilal surpreendido pelo Al Fateh em jogo com arbitragem de Artur Soares Dias

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal foi esta segunda-feira surpreendido em casa pelo Al Fateh (1-2), em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato saudita, que contou com a arbitragem do português Artur Soares Dias.

Com o ex-benfiquista e sportinguista André Carrillo de fora das opções iniciais (foi suplente utilizado) e Moussa Marega (ex-FC Porto) e Luciano Vietto (ex-Sporting) ausentes da ficha de jogo, o Al Hilal ficou em desvantagem no marcador ao minuto 39, com um golo de Cristian Tello, jogador que também passou pelo FC Porto.

Na segunda parte, Al Ghannam aumentou a vantagem do Al Fateh aos 80', com Al Shehri a reduzir a desvantagem do Al Hilal já nos descontos.

Com este resultado, o Al Hilal segue no quinto lugar do campeonato saudita, com os mesmos 33 pontos que somava à entrada para esta ronda, enquanto que o Al Fateh passa a somar 31 pontos, seguindo um lugar abaixo na classificação (6.º).

Recorde-se que o Al Hilal ainda tem menos dois jogos realizados do que os quatro oponentes que surgem à frente na tabela classificativa (Al Taawon, Al Shabab, Al Ittihad e Al Nassr), por culpa da participação no Mundial de Clubes.



Al Hilal e Al Fateh voltam a encontrar-se na próxima terça-feira (dia 14), agora em jogo a contar para os quartos de final da Taça do Rei Saudita.