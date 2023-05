Arábia Saudita: Al Ittihad de Nuno Espírito Santo vence e cimenta liderança

O Al Ittihad, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, cimentou esta segunda-feira a liderança da Liga saudita de futebol, ao vencer em casa o Abha (4-0) e beneficiar do empate do Al Nassr.

Em Jeddah, no jogo da 26.ª jornada, o brasileiro Romarinho (13 e 30 minutos), o marroquino Abderrazak Hamdallah (18) e Mohammed Al Saiari (90+2), de grande penalidade, marcaram os golos da equipa do treinador português. Com este triunfo, o Al Ittihad passou a somar 62 pontos, mais cinco do que o mais direto perseguidor Al Nassr, que mais cedo tinha empatado em casa com o Al Khaleej (1-1).

Num encontro em que Cristiano Ronaldo ficou em branco, foi outro português a dar vantagem ao Al Khaleej. Fábio Martins deu, logo aos quatro minutos, vantagem aos visitantes, que também tiveram o português Pedro Amaral no 'onze', mas o espanhol Álvaro González empatou, aos 17, para o Al Nassr.