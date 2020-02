Arábia Saudita: Al Nassr de Rui Vitória vence fora de portas e pressiona Al Hilal

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, foi vencer este sábado o reduto do Al Hazm por 2-0, igualando, provisoriamente, o Al Hilal no comando do campeonato de futebol da Arábia Saudita, à 19.ª jornada.

Abdulelah Al Amri, aos 54', e Yehya Al Shehri, aos 88', consumaram o êxito do conjunto orientado pelo técnico português, que agora espera pelo resultado do Al Hilal em casa contra o Al Ittihad.

À condição, as equipas partilham o primeiro lugar com 41 pontos, mais oito do que o Al Ahli, que é terceiro com 33.

O Al Taawon, orientado por Vítor Campelos, perdeu a oportunidade de subir ao quinto lugar, ao permitir empate caseiro com o Al Raed, mantendo assim os dois pontos de atraso para o rival.

Com o central Ricardo Machado a titular, o Al Taawon adiantou-se no marcador com tento de Mohammad Al Sahlawi aos 35 minutos, contudo o marroquino Fouzair empataria aos 69 minutos, de penálti.