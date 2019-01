Arábia Saudita: Al-Nassr 'tropeça' antes da chegada de Rui Vitória

O Al-Nassr, ainda treinado pelo português Hélder Cristóvão, empatou esta quinta-feira 2-2 com o Al-Faisaly, em jogo da 16.ª jornada, e perdeu a oportunidade de igualar, provisoriamente, o Al-Hilal, de Jorge Jesus, na liderança da liga saudita. O jogo diputou-se ainda antes da confirmação oficial de Rui Vitória como novo treinador do Al-Nassar.O conjunto orientado pelo técnico português adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, por intermédio do internacional marroquino Nordin Amrabat, mas Fahad Al Ansari repôs a igualdade, aos 56.Aos 85 minutos, Hamed Al Mansour colocou novamente o Al-Nassr na frente, só que o brasileiro Rogerinho, aos 90+7, de grande penalidade, empatou novamente a partida e impediu que a equipa liderada por Hélder Cristóvão atingisse o topo, em igualdade com o Al-Hilal.Com este resultado, o Al-Nassr soma 34 pontos, menos dois do que o líder Al-Hilal, de Jorge Jesus, que na sexta-feira pode alargar a vantagem, na receção ao Al-Raed.O Al-Taawon, comandado por Pedro Emanuel, também cedeu pontos, empatando 1-1 na receção ao Al-Hazem, num encontro em que o defesa português Ricardo Machado foi titular na defesa.A equipa do técnico luso averbou o quarto jogo seguido sem vencer e caiu para o quinto lugar, com 26 pontos.