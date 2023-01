Arábia Saudita: Al Tai anuncia saída de Pepa do cargo de treinador

Pepa já não é treinador do Al Tai. O emblema saudita comunicou a saída do técnico português que chegou ao clube em julho último, depois de ter deixado para trás uma experiência de uma temporada no V. Guimarães.O treinador, de 42 anos, foi rendido no cargo pelo romeno Mirel Radoi.O Al Tai é o atual nono classificado do campeonato saudita, com 18 pontos ao cabo de 14 partidas. A equipa somou por derrotas os últimos três encontros.