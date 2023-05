Arábia Saudita: Amaral dá vida a Pedro Emanuel

Num duelo entre desesperados respeitante à 28ª e antepenúltima jornada da liga da Arábia Saudita, o Al Khaleej de Pedro Emanuel goleou (4-1) fora o Al Wedha, tendo o golo inaugural sido apontado por Pedro Amaral a passe de Fábio Martins. Com este triunfo, a equipa dirigida pelo português continuou na zona de despromoção (14º), é certo, mas passou a estar só a 2 pontos (29/27) da salvação, posição ocupada precisamente pelo adversário de ontem.Prossegue hoje, a partir das 19h30, o braço de ferro entre Nuno Espírito Santo e Cristiano Ronaldo pela conquista do título. O líder Al Ittihad de NES recebe o Al Batin, o 16º e último classificado. No 2º lugar com menos 3 pontos que o comandante (63/60), o Al Nassr de CR7 joga em casa frente ao Al Shabab, o atual terceiro classificado.