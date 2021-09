Arábia Saudita chama por Carlos Azenha

Carlos Azenha recebeu um convite para orientar uma equipa da Arábia Saudita, apurou Record. Nesta altura, o técnico que está sem treinar há sete anos ainda não aceitou a proposta, mas a expectativa é que tal venha a acontecer.





Depois de várias épocas como treinador-adjunto no V. Setúbal, Boavista e FC Porto, o técnico, de 54 anos, abraçou uma carreira a solo, tendo tido passagens como técnico principal nos sadinos, no Portimonense e no Al Sharjah, equipa dos Emirados Árabes Unidos. Contudo, depois de uma segunda passagem no emblema algarvio, Carlos Azenha não voltou a comandar nenhuma equipa. Algo que pode agora mudar, com esta possível mudança para o Médio Oriente.