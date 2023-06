Arábia Saudita: Nuno recebe o troféu em despedida sem CR7

Depois de se sagrar campeão saudita no passado sábado, o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, recebeu ontem o tão desejado troféu após bater (2-0) o Al Tai de José Barreto no fecho do campeonato. Os golos de Hamdallah e Hélder Costa (ex-Benfica) coroaram uma despedida em grande da equipa do técnico luso, que ergueu bem alto o 9º troféu de campeão para delírio dos seus adeptos. Até houve direito a fogo de artificio!

Já o Al Nassr, remetido ao 2º lugar, apresentou-se sem Cristiano Ronaldo, poupado depois de ter abandonado o último encontro com queixas fisicas, e fechou a época com um triunfo claro (3-0) sobre o Al Fateh. Talisca, avançado ex-Benfica, marcou 2 golos e ficou a 1 de igualar Hamdallah, artilheiro da prova com 21 tiros certeiros.

Pedro Emanuel salva-se

Apesar de ter começado a perder, o Al Khaleej de Pedro Emanuel, com Fábio Martins e Pedro Amaral no onze, operou uma reviravolta preciosa (3-1) diante do Abha e salvou-se da despromoção, terminando em 14º. Já o Al Adalah de Pedro Eugénio perdeu (0-2) com o Al Ettifaq e desceu de divisão.