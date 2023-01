Arábia Saudita quer mais estrelas para juntar a Cristiano Ronaldo

A Arábia Saudita está apostada em cimentar um lugar no centro do futebol mundial e há planos para juntar mais estrelas a Cristiano Ronaldo. Sem surpresa, Messi é o nome mais badalado, mas Mohamed Salah ou Di María também entram nas nas cogitações... já para o verão.

Um dos presidentes que não tem reservas em assumir a disponibilidade em investir é o do Al Ittihad, clube orientado por Nuno Espírito Santo que acaba de vencer a Supertaça. Em entrevista à cadeia ‘MBC’, Anmar Al-Haili começou por avisar que são esperados "grandes movimentos" para a janela de transferências do verão e até apontou: "Este ano são permitidos sete jogadores estrangeiros, na próxima época serão oito." Sinónimo de mais uma porta aberta para trazer as maiores estrelas do desporto-rei para o país, algo que para o dirigente deve ser o exigido pelos adeptos: "Vimos o que a chegada de Cristiano Ronaldo veio acrescentar ao campeonato. É importante manter a sustentabilidade, mas não temos dificuldades em atrair grandes nomes, como Salah, Di María ou Messi [mencionados na entrevista]. Como adepto, exigiria que a direção trouxesse para o meu clube jogadores desse nível."

Negócios que só são possíveis com o investimento do governo saudita nos clubes. "Estamos a desenvolver o futebol saudita, confio no ministro do Desporto", salientou Anmar Al-Haili.

Ronaldo a trabalhar "no duro"

Entretanto, Cristiano Ronaldo voltou a recorrer às redes sociais para publicar imagens dos treinos no Al Nassr, com a legenda: "O trabalho duro nunca pára." Sem marcar nos primeiros dois jogos no novo clube, o português aponta à visita de sexta-feira ao 6º classificado Al Fateh, a contar para a 15ª jornada. Ronaldo descansa também os adeptos, depois das preocupações levantadas sobre a lesão no tornozelo direito sofrida no encontro com o Al Ittihad.