Arábia Saudita: Rui Vitória confirmado no Al Nassr

Rui Vitória já foi confirmado como novo treinador do Al Nassr. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo emblema saudita nas redes sociais, numa publicação na qual anexou uma foto do momento em que o técnico português, de 48 anos, rubricou o seu novo vínculo, válido para a próxima temporada e meia. Ainda segundo o Al Nassr, Rui Vitória chegará à Arábia Saudita na segunda-feira.Rui Vitória volta desta forma ao ativo apenas uma semana depois de ter acordado a sua saída do Benfica, sucedendo no emblema de Riade a Hélder, que curiosamente comandou a equipa B das águais entre 2013 e 2018. Por fim, de notar que Vitória irá reencontrar Jorge Jesus no campeonato saudita, uma vez mais como rival.O Al Nassr é, refira-se, o segundo colocado no campeonato saudita, com 34 pontos, menos 2 do que o Al Hilal de Jorge Jesus, que ainda tem uma partida por disputar. Já o possível primeiro encontro entre ambos os treinadores está marcado para 30 de março.