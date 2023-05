Arábia Saudita: Talisca bisa no último jogo da época do Al Nassr com arbitragem de Artur Soares Dias

O Al Nassr fechou com uma vitória a temporada 2022/23. Sem ganhar qualquer título e com o Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, campeão desde há dias, a formação de Ríade recebeu e venceu o Al Fateh, por 3-0, em encontro da 30ª jornada da liga saudita.Num jogo que contou com a arbitragem de Artur Soares Dias e no qual já não esteve Cristiano Ronaldo, que entrou de férias mais cedo, a figura foi Talisca. O brasileiro ex-Benfica bisou, aos 4 e aos 66 minutos. Mohammed Maran fez o outro golo da partida, aos 72'.Assim, o Al Nassr finda o campeonato no 2º lugar, com 67 pontos, a cinco do campeão Al Ittihad.