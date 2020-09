Arábia Saudita: Zivkovic ruma ao Al-Ahli

Andrija Zivkovic está a caminho da Arábia Saudita. O internacional sérvio, de 24 anos, esteve quatro temporadas ao serviço do Benfica e acertou a rescisão com as águias no dia 26 de agosto, quando tinha ainda um ano de contrato pela frente. Agora, o extremo deverá assinar pelo Al-Ahli, de Jeddah. Zivkovic assinou pelas águias em 2016, depois de findar contrato com os sérvios do Partizan. Na última temporada, cumpriu apenas quatro jogos oficiais.