Árbitro condenado a 15 meses de prisão após marcar penálti considerado "escandaloso"

O árbitro sérvio Srdjan Obradovic foi condenado pelo Tribunal Superior de Novi Sad a 15 meses de prisão e a 10 anos de suspensão por alegadamente ter favorecido o Spartak Subotica na receção ao Radnicki Nis, um jogo da penúltima jornada da liga sérvia, que foi disputado em maio de 2018.





O Spartak Subotica venceu por 2-0, com dois penáltis, um deles considerado "escandaloso" pela imprensa desportiva do país, num jogo em que se lutava pela presença na Liga Europa e em que o Radnicki Nis jogava com 10, depois do goleador da equipa ter sido expulso.A polícia interrogou o árbitro depois do jogo, por haver suspeitas de corrupção, e o seu testemunho foi depois usado pela acusação.A sentença, que impede também o árbitro de desempenhar qualquer cargo na federação, é passível de recurso.