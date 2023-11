Arda Turan vítima de golpe: «Perdi 13 milhões de euros, todas as minhas economias»

Depois de uma carreira na mais alta roda do futebol mundial, Arda Turan ficou sem nada. O ex-jogador turco de 36 anos, que pendurou as chuteiras há pouco mais de um ano, perdeu todas as suas economias depois de cair num golpe aplicado pela diretora de um banco, o Denizbank, com sede em Istambul.Turan, que ao longo da carreira passou por clubes como Atlético Madrid, Barcelona e Galatasaray, onde terminou a carreira no verão de 2022, aponta o dedo a uma mulher chamada Seçil Erzan. "Enganou-me dizendo 'quem investir neste fundo vai ter lucro'. Entreguei-lhe mais de 13 milhões de euros. Todo o dinheiro que ganhei com o meu esforço, o trabalho de anos desapareceu", admitiu o antigo médio, desesperado."Enganou-me e levou o dinheiro que ganhei a trabalhar. Peço desculpa mas este incidente esgotou-me... Todas as minhas economias desapareceram num instante", acrescentou.Turan não foi o único cliente enganado pela diretora do Denizbank. O uruguaio Fernando Muslera, guarda-redes do Galatasaray, é uma das 18 vítimas e também admitiu ter perdido quase um milhão de euros neste tipo de fundos. A imprensa turca fala ainda em outros prejudicados, como Emre Belözoglu, treinador do Basaksehir, e o ex-futebolista Emre Colak.A mulher e mais quatro pessoas já foram detidas no âmbito deste processo.